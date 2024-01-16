«Ак Барс» проиграл «Сочи», «леопарды» прервали серию из 15 поражений

Сегодня, 21:44
«Ак Барс» на выезде проиграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.
У гостей гол забил Александр Радулов. У хозяев дубль оформил Дмитрий Уткин.
Казанцы с 60 очками занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сочи» прервал серию из 15 поражений. «Леопарды» набрали 36 очков и занимают последнее, 11-е место в таблице «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Уткин — 1, 10:07 — 1:0. Уткин — 2 (Авершин), 13:49 — 2:0. Радулов — 11 (бол., Миллер), 38:50 — 2:1. Чебыкин — 3 (п.в.), 58:41 — 3:1.
Вратари: Богданов — Билялов (57:34 — 58:41).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 18 (7+7+4) — 31 (11+6+14).
Судьи: Фатеев, Шувалов.
16 января. Сочи. ДС Большой.