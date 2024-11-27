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Сегодня, 21:49

«Ак Барс» в овертайме одержал победу над «Сочи», Галимов забросил две шайбы в основное время

Алина Савинова
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«Ак Барс» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Гости проигрывали по ходу встречи 1:2 и сравняли счет только в середине третьего периода. Голы сочинской команды в основное время забили Василий Мачулин и Даниил Сероух, на счету которого также результативная передача. У казанской команды дубль оформил Артем Галимов, а Илья Сафонов сделал два голевых паса.

На 53-й секунде овертайма отличился форвард казанцев Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» с 39 очками после 29 игр идет на третьей позиции в таблице Восточной конференции. «Сочи» (25 очков в 29 матчах) занимает последнее место на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Сероух — 7 (Попов), 0:43 — 1:0. Галимов — 12 (Сафонов, Яруллин), 16:10 — 1:1. Мачулин — 2 (Сероух, Баклашев), 23:14 — 2:1. Галимов — 13 (Сафонов), 52:41 — 2:2. Яшкин — 12 (бол., Миллер, Петан), 60:53 — 2:3.

Вратари: Иванов — Арефьев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (6+13+9+1) — 37 (15+10+10+2).

Судьи: Гашилов, Гофман.

27 ноября. Сочи. ДС Большой. 5995 зрителей

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