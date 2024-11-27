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Сегодня, 18:15

«Сочи» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сочи» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи», Telegram
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«Сочи» и «Ак Барс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 27 ноября. Игра, которая пройдет во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер, Сочи), начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляцию матча в Сочи можно смотреть на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и казанском телеканале «ТНВ Татарстан».

Изучайте ключевые события игры «Сочи» — «Ак Барс» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сочи» и «Ак Барс» провели по 28 матчей. Сочинцы набрали 24 очка, их предыдущим соперником была «Лада» (3:2). У казанцев 34 очка, в понедельник команда из Татарстана обыграла ЦСКА (2:1).

КХЛ
ХК Ак Барс
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