16 января «Сочи» во дворце спорта «Большой» дома примет казанский «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Сочи» — «Ак Барс» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и в онлайн-сервисе Кинопоиск для всех пользователей с подпиской. Начало — в 19.15 мск.

Ключевые события противостояния регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Сочинцы с 34 очками располагаются на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» тренера Зинэтулы Билялетдинова находится на седьмой строчке на «Востоке» с 60 баллами. В последний раз команды встречались 6 сентября 2023 года. Тогда «Сочи» в гостях одержал победу над казанцами — 3:1.

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