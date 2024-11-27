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27 ноября, 22:37

«Сочи» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Ак Барс» в овертайме победил «Сочи» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи

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