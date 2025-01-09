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Сегодня, 18:00

«Сочи» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Сочи» и «Амур» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи», Telegram
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«Сочи» и «Амур» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 9 января. Игра будет проходить во Дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime».

Ключевые события игры «Сочи» — «Амур» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Предыдущая встреча команд, проходившая в Хабаровске, состоялась в декабре. Тогда победу одержал «Амур» (2:1).

Клубы находятся на последних местах в своих конференциях: «Амур» набрал 23 очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Сочи» — 27 очков в 41 матче. 7 января сочинцы уступили московскому «Динамо» (0:2), а хабаровчане — «Куньлуню» (0:5).

Матч «Сочи» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Амур
ХК Сочи
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