«Сочи» и «Амур» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» и «Амур» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 9 января. Игра будет проходить во Дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime».

Ключевые события игры «Сочи» — «Амур» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Предыдущая встреча команд, проходившая в Хабаровске, состоялась в декабре. Тогда победу одержал «Амур» (2:1).

Клубы находятся на последних местах в своих конференциях: «Амур» набрал 23 очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Сочи» — 27 очков в 41 матче. 7 января сочинцы уступили московскому «Динамо» (0:2), а хабаровчане — «Куньлуню» (0:5).

Матч «Сочи» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс