«Сочи» и «Авангард» в субботу, 4 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сочи» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 31 очко и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Сочи» 25 баллов, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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