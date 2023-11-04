Дубль Спунера принес «Авангарду» победу над «Сочи»

«Авангард» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Райан Спунер. Он отметился еще одним голом в основное время. Кроме того, за омичей отметился Владимир Ткачев.

Шайбы сочинцев на счету Артура Тянулина и Матвея Мичкова.

«Авангард» (33 очка) после 26 игр занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (26) после 26 матчей идет восьмым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Тянулин — 7 (Мичков, Хуснутдинов), 17:24 — 1:0. Мичков — 9 (Галенюк, Тянулин), 37:08 — 2:0. Ткачев — 9, 39:48 — 2:1. Спунер — 8 (Ткачев), 44:49 — 2:2. Спунер — 9, 64:49 — 2:3.

Вратари: Бердин — Мишуров (60:57 — 62:29).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 29 (10+9+10+0) — 33 (8+16+8+1).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

4 ноября. Сочи. ДС Большой. 7025 зрителей.