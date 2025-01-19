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Сегодня, 19:10

«Автомобилист» обыграл «Сочи» и одержал шестую победу подряд

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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«Сочи» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграл «Автомобилисту» (1:2).

Команда из Екатеринбурга одержала шестую победу подряд и с 60 очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Сочинцы (32 очка) — на последнем, 11-м месте на «Западе».

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«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Романцев — 3 (Денежкин), 12:27 — 0:1. Попов — 14 (Тянулин), 21:51 — 1:1. Да Коста — 10 (Голышев), 29:19 — 1:2.

Вратари: Волохин — Аликин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 21 (7+7+7) — 25 (7+11+7).

Судьи: Мочалов, Оскирко.

19 января. Сочи. ДС Большой. 5597 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сочи
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