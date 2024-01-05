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Сегодня, 19:09

Хет-трик Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Сочи»

Алина Савинова
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«Автомобилист» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У клуба из Екатеринбурга отличились Брукс Мэйсек, который офрмил хет-трик и также отметился результативной передачей, и Кертис Волк. За «Сочи» гол забил Артем Волков.

«Автомобилист» поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции — на счету команды 59 очков после 49 игр. У клуба из Сочи 34 балла за 48 встреч и последняя позиция в таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Мэйсек — 16 (Волк, Широков), 20:10 — 0:1. Волк — 6 (бол., Мэйсек, Широков), 33:05 — 0:2. Мэйсек — 17 (бол., Да Коста, Блэкер), 38:19 — 0:3. Мэйсек — 18 (Да Коста, Баранцев), 51:17 — 0:4. Арт.А. Волков — 3 (Кузнецов, Чебыкин), 56:26 — 1:4.

Вратари: Бердин — Аликин (50:49 — 51:17).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (9+9+13) — 32 (11+18+3).

Судьи: Гофман, Ромасько.

5 января. Сочи. ДС Большой.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сочи
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