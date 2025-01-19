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Сегодня, 15:30

«Сочи» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сочи и «Автомобилист» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи», Telegram
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Матч «Сочи» — «Автомобилист» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в воскресенье, 19 января. Игра во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер Сочи) начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Изучайте ключевые события и результат игры «Сочи» — «Автомобилист» в матч-центре нашего сайта.

В сезоне-2024/25 «Сочи» провел 45 игр и набрал 32 очка, в предыдущем матче регулярного чемпионата сочинцы победили московское «Динамо» (3:1). У «Автомобилиста» — 45 игр и 58 очков, в пятницу екатеринбуржцы выиграли у «Салавата Юлаева» (4:1).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сочи
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