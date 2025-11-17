«Сочи» и «Барыс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

17 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи) Сочи Барыс

Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Южане набрали 16 очков в 24 матчах и занимают 11-е место в Западной конференции. Команда из Астаны с 23 очками в 27 играх располагается на восьмой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.

