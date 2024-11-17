Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:25

«Барыс» победил «Сочи»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Барыс» на выезде обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

У гостей две шайбы забросил Кирилл Савицкий. У «Сочи» 2 (1+1) очка на счету Данила Мокрушева.

«Барыс» набрал 18 очков и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 22 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Астана) — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Омирбеков — 5 (Асетов), 14:46 — 0:1. Савицкий — 3 (Муратов), 15:12 — 0:2. Мокрушев — 1 (бол., Сероух, Чебыкин), 16:43 — 1:2. Сетдиков — 2 (бол., Панюков, Бурдасов), 24:38 — 1:3. Авершин — 5 (М.С. Федотов), 29:12 — 2:3. Хафизов — 12 (И. Федотов, Мокрушев), 32:00 — 3:3. Панюков — 5 (Омирбеков, Бекетаев), 36:11 — 3:4. Бурдасов — 4 (Сетдиков, Бутенко), 50:24 — 3:5. Савицкий — 4 (Муратов), 51:41 — 3:6.

Вратари: Волохин (Тулинов, 24:38) — Шутов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 35 (15+14+6) — 22 (6+8+8).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

17 ноября. Сочи. ДС Большой. 4473 зрителя.

ХК Барыс
ХК Сочи

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Умерла актриса Светлана Светличная
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Что происходит с Матвеем Мичковым в его первом сезоне НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя