17 ноября, 21:51

«Барыс» в овертайме обыграл «Сочи»

Алина Савинова

«Барыс» победил «Сочи» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В первом периоде Жан-Кристоф Бодин вывел хозяев вперед. Во второй двадцатиминутке счет сравнял Кирилл Панюков. Победу команде из Астаны в овертайме принес гол Тайса Томпсона.

«Барыс» набрал 25 очков в 28 матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 17 баллами после 25 игр располагается на последней строчке на «Западе».

Обе команды проведут свои следующие матчи против «Салавата Юлаева». «Сочи» сыграет с уфимцами 19 ноября, а «Барыс» — 21 ноября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи)
Сочи
Барыс

