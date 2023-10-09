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Сегодня, 18:15

«Сочи» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Сочи» — ЦСКА начнется в 19.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Федоров.
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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9 октября «Сочи» на своем льду проведет матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. Игра пройдет во Дворце спорта «Большой» в городе Сочи, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут на официальном сайте КХЛ. Начало — в 19.20. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Ключевые события противостояния «Сочи» — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

Армейцы под руководством тренера Сергея Федорова набрали 15 очков, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы с 20 баллами располагаются на третьей строчке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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