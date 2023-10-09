ЦСКА в овертайме победил «Сочи»

ЦСКА в гостях победил «Сочи» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей шайбы забросили Владислав Каменев и Прохор Полтапов. У хозяев забивали Василий Мачулин и Даниил Сероух. В овертайме победу армейцам принес Никита Нестеров.

ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится со «Спартаком» 11 октября. «Сочи» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 12-го числа.

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«Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Каменев — 2 (бол., Окулов, Григоренко), 13:41 — 0:1. Мачулин — 1, 18:11 — 1:1. Полтапов — 4 (Панкратов, Дыбленко), 22:13 — 1:2. Сероух — 1 (Хафизов), 37:28 — 2:2. Нестеров — 3 (Окулов, Каменев), 64:20 — 2:3.

Вратари: Бердин — Шарыченков (60:23 — 62:19, 62:34).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (8+10+9+0) — 33 (17+5+5+6).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

9 октября. Сочи. ДС Большой.