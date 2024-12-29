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Сегодня, 19:21

ЦСКА победил «Сочи» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу армейцам принесли шайбы Кирилла Долженкова, Дениса Гурьянова, Виталия Абрамова и Станислава Галиева.

Единственный гол хозяев на счету Уильяма Биттена.

ЦСКА (57 очков) одержал 11-ю подряд победу и поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (27) остается на последней, 11-й позиции на «Западе».

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«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Долженков — 2 (Мамин, Каменев), 16:15 — 0:1. Гурьянов — 11 (Дроздов), 18:29 — 0:2. Абрамов — 19 (Соркин, Ярош), 25:15 — 0:3. Биттен — 4 (Тришин), 30:04 — 1:3. Галиев — 3 (бол., Уильямс, Каменев), 54:32 — 1:4.

Вратари: Иванов — Просветов.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 25 (5+10+10) — 46 (18+16+12).

Судьи: Метальников, Сергеев.

29 декабря. Сочи. ДС Большой. 8223 зрителя

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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