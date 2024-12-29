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Сегодня, 15:30

«Сочи» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Сочи» и ЦСКА встретятся в чемпионате КХЛ 29 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи», Telegram
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«Сочи» и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 декабря. Начало игры во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер Сочи) — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Сочи» — ЦСКА пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Сочи» провел 38 матчей и набрал 27 очков, перед игрой с ЦСКА сочинцы уступили СКА (4:5). У ЦСКА — 50 очков в 39 играх, армейцы в пятницу обыграли по буллитам «Нефтехимик» (2:1 Б) и продлили победную серию до 10 встреч.

Матч «Сочи» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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