«Сочи» и ЦСКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 декабря. Начало игры во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер Сочи) — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Сочи» — ЦСКА пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Сочи» провел 38 матчей и набрал 27 очков, перед игрой с ЦСКА сочинцы уступили СКА (4:5). У ЦСКА — 50 очков в 39 играх, армейцы в пятницу обыграли по буллитам «Нефтехимик» (2:1 Б) и продлили победную серию до 10 встреч.

Матч «Сочи» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.