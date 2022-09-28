«Сочи» дома обыграл минское «Динамо» и прервал серию из 6 поражений

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское «Динамо» (3:1). Сочинский клуб прервал серию из 6 поражений.

В составе победителей шайбы забросили Артем Николаев, Кирилл Петьков и Никита Точицкий. У белорусской команды отличился Сергей Сапего.

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«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сапего — 2 (Шалагин, Емелин), 8:21 — 0:1. Николаев — 2 (бол., Тянулин, Зоркин), 18:54 — 1:1. Петьков — 3 (Зоркин, Николаев), 19:59 — 2:1. Точицкий — 1 (Федоров), 51:42 — 3:1.

Вратари: Третьяк — Шостак (56:09).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (9+4+8) — 35 (14+8+13).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

28 сентября. Сочи. ДС Большой.