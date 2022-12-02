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Сегодня, 21:37

«Сочи» проиграл минскому «Динамо» и продлил серию поражений до семи матчей

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе минской команды забили Валентин Демченко и Сергей Сапего. За сочинский клуб отметился Тигран Ярулин.

«Сочи» продлил серию поражений до семи матчей. Команда занимает последнее место на Западе с 16 очками в 35 играх. «Динамо» находится на седьмой строчке, набрав 42 очка в 38 матчах.

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«Сочи» (Сочи) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Ярулин — 2 (Уткин, Завгородний), 5:57 — 1:0. Демченко — 2 (Демков, Коробов), 13:38 — 1:1. Сапего — 4 (Мороз), 16:00 — 1:2.

Вратари: Плешков (58:33) — Колосов.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 27 (7+6+14) — 23 (12+5+6).

Судьи: Наумов, Щенев.

2 декабря. Сочи. ДС Большой.

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