«Сочи» обыграл минское «Динамо», одержав третью победу подряд

Сегодня, 19:21
«Сочи» одержал победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе южан шайбы забросили Артур Тянулин, Сергей Попов и Денис Венгрыжановский. У «Динамо» отличились Павел Денисов и Брэйди Лайл.
«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.
В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.
Хоккей
FONBET КХЛ
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Тянулин — 3 (Попов, Грэм), 8:52 — 1:0. Денисов — 1 (Мороз, Пышкайло), 12:49 — 1:1. Попов — 4 (бол., Криштоф, Тянулин), 17:12 — 2:1. Венгрыжановский — 4 (Криштоф, Тимашов), 35:07 — 3:1. Лайл — 2 (Мороз), 37:07 — 3:2.
Вратари: Заврагин — Тихомиров.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 13 (6+4+3) — 43 (9+25+9).
Судьи: Беляев, Гамалей.
6 октября. Сочи. ДС Большой. 4148 зрителей
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Шабанов Максим
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Гутик Даниил
Адмирал
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Аймурзин Данил
Северсталь
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Барак Дерек
Витязь
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Аймурзин Данил
Северсталь
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Широков Сергей
Сибирь
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Пинчук Виталий
Динамо
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Гутик Даниил
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Пресс Робин
Металлург Мг
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Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Петан Ник
Ак Барс
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Бучельников Дмитрий
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