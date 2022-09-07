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КХЛ

7 сентября, 21:52

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды из Москвы шайбы забросили Владислав Михайлов, Никита Буруянов, Дмитрий Рашевский и Якоб Лилья.

За сочинский клуб голами отметились Никита Зоркин и Никита Пивцакин.

«Динамо» набрало шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. 9 сентября команда сыграет на выезде против СКА.

«Сочи» проиграл третий матч подряд и находится на последнем, 11-м месте на Западе, не имея на счету ни одного очка. 9 сентября команда домы встретится с «Барысом».

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ХК Динамо (Москва)
ХК Сочи
1
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