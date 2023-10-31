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Сегодня, 21:56

Московское «Динамо» победило «Сочи» и возглавило турнирную таблицу «Запада»

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У бело-голубых отметились Дмитрий Рашевский (дубль), Джордан Уил (дубль) и Никита Гусев. У сочинцев забивали Джереми Бракко и Марат Хуснутдинов.

«Динамо» набрало 37 очков и опередило «Спартак» (36), став лидером турнирной таблицы «Запада». Команда одержала 6-ю победу подряд.

У «Сочи» — 25 очков и 6-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Рашевский — 11 (О`Делл), 5:21 — 0:1. Дж. Бракко — 2 (Корягин), 6:41 — 1:1. Уил — 11 (Гусев, Прибыльский), 13:45 — 1:2. Хуснутдинов — 2 (бол., Галенюк, Мичков), 27:31 — 2:2. Гусев — 8 (бол., О`Делл, Уил), 29:46 — 2:3. Уил — 12 (бол., Гусев, Менелл), 50:01 — 2:4. Рашевский — 12 (п.в., Кудрявцев), 59:13 — 2:5.

Вратари: Третьяк (57:35 — 58:00, 58:48 — 59:13) — Моторыгин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (7+21+12) — 30 (13+9+8).

Судьи: Бондарь, Наумов.

31 октября. Сочи. ДС Большой.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сочи
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