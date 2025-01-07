Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи»

Московское «Динамо» в гостях победило «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У бело-голубых шайбы забросили Дилан Сикьюра и Дмитрий Рашевский (в пустые ворота). Во втором периоде гол сочинцев был отменен после просмотра видеоповтора.

После 43 матчей «Динамо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 55 очков. «Сочи» — на последнем, 11-м месте с 27 баллами в 41 игре.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо М» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Сикьюра — 6 (бол., Уил), 52:36 — 0:1. Рашевский — 13 (п.в., Пакетт), 57:36 — 0:2.

Вратари: Волохин (57:28 — 57:36, 58:16) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (8+9+9) — 31 (7+11+13).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

7 января. Сочи. ДС «Большой».