Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:15

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сочи»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Московское «Динамо» в гостях победило «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У бело-голубых шайбы забросили Дилан Сикьюра и Дмитрий Рашевский (в пустые ворота). Во втором периоде гол сочинцев был отменен после просмотра видеоповтора.

После 43 матчей «Динамо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 55 очков. «Сочи» — на последнем, 11-м месте с 27 баллами в 41 игре.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо М» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Сикьюра — 6 (бол., Уил), 52:36 — 0:1. Рашевский — 13 (п.в., Пакетт), 57:36 — 0:2.

Вратари: Волохин (57:28 — 57:36, 58:16) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (8+9+9) — 31 (7+11+13).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

7 января. Сочи. ДС «Большой».

2
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сочи
Читайте также
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Роман Шишкин: «Спартак» — претендент на «золото», но 95 процентов, что выиграет «Зенит»
Украинский киберспортсмен Мулярчук вернулся в российскую Team Spirit
Чемпионка мира Фрайтаг вместо призовых за победу получила шампунь и полотенце
В Госдуме поддержали идею об отказе от бакалавриата
ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау самолета
Сегодня
Вчера
Неделя