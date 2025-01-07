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Сегодня, 15:45

«Сочи» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Сочи» и «Динамо» встретятся в КХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сочи» и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Игра в Сочи пройдет во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер Сочи) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Сочи» — «Динамо» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате 2024/25 «Сочи» провел 40 игр и набрал 27 очков, у «Динамо» — 53 очка в 42 играх. В воскресенье команды сыграли друг с другом в «Большом», динамовцы победили со счетом 5:1.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сочи
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