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Сегодня, 16:00

«Сочи» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Сочи» и «Динамо» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сочи», Telegram
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«Сочи» примет московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». С ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Динамо» Москва можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Динамо» победило «Сочи» во всех четырех матчах. В регулярном чемпионате-2024/25 команды встретятся впервые.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 27 очками в 39 матчах. «Динамо» провело 41 матч и набрало 51 очко. В предыдущих играх регулярки сочинцы уступили ЦСКА (1:4, 29 декабря), а динамовцы победили «Северсталь» (7:2, 3 января).

Матч «Сочи» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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