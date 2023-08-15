«Сочи» и московское «Динамо» совершили обмен

Московское «Динамо» обменяло права на защитника Артема Волкова в «Сочи».

Взамен бело-голубые получили права на нападающего Максима Муранова и денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Волков провел 60 игр за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (0+9) очков при показателе полезности «+3». В плей-офф защитник сыграл 6 матчей, не набрав баллов.

19-летний Муранов в прошлом сезоне играл в WHL за «Калгари Хитмен». Он набрал 28 (6+22) баллов в 63 играх регулярного чемпионата. В 4 матчах плей-офф игрок отметился 2 голами.