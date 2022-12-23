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Сегодня, 21:53

«Сочи» всухую проиграл «Куньлуню» в дебютном матче Мичкова

Алина Савинова
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«Сочи» дома уступил «Куньлуню» в мачте регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе команды из Пекина отметились Клифф Пу и Паркер Фу, оформивший дубль.

Этот матч стал дебютным для нападающего Матвея Мичкова в составе сочинского клуба, который на правах аренды перешел из СКА.

«Сочи» занимает последнее место в таблице Запада, имея в активе 17 очков. «Куньлунь» расположился на строчку выше (36 очков).

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«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Пу — 5 (Вонг), 1:22 — 0:1. Фу — 9 (Юрчо), 49:51 — 0:2. Фу — 10 (п.в., Родуолд), 58:18 — 0:3.

Вратари: Третьяк (55:59 — 58:18) — Смит.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 26 (9+8+9) — 24 (9+11+4).

Судьи: Кулаков, Прокуратов.

23 декабря. Сочи. ДС Большой.

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