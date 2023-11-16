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Сегодня, 22:07

«Лада» по буллитам проиграла «Сочи» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лада» на выезде уступила «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:5 Б.

Победный буллит забросил Кирилл Рассказов.

В основное время за «Сочи» отличились Матвей Мичков, Тимур Хафизов, Марат Хуснутдинов и Джереми Бракко.

Дублем за тольяттинцев отметился Дмитрий Кугрышев. Еще по одной шайбе забросили Георгий Солянников и Владислав Червоненко.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Лада» (Тольятти) — 5:4 Б (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мичков — 11 (Галенюк, Хуснутдинов), 3:46 — 1:0. Червоненко — 2 (Грошев), 19:43 — 1:1. Солянников — 3 (бол., Шумаков, Фисенко), 22:48 — 1:2. Кугрышев — 7 (Росандич), 23:16 — 1:3. Хафизов — 5 (бол., Мичков, Тянулин), 36:03 — 2:3. Кугрышев — 8 (бол., Минеев, Сафин), 37:38 — 2:4. Хуснутдинов — 4 (Мичков), 43:51 — 3:4. Бракко — 3 (Криштоф, Гараев), 49:36 — 4:4.

Победный буллит: Рассказов.

Вратари: Бердин — Подъяпольский.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 32 (11+8+9+4) — 35 (10+19+5+1).

Судьи: Белов, Бондарь.

16 ноября. Сочи. ДС Большой.

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ХК Лада
ХК Сочи
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