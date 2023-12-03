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Сегодня, 16:30

«Сочи» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Сочи» — «Локомотив» в Кинопоиске начнется в 17.20 3 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Никитин.
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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3 декабря «Сочи» в домашней игре во дворце спорта «Большой» примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в городе Сочи. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры «Сочи» — «Локомотив» покажут на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 17.20 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Сочи» и «Локомотива» можно будет в матч-центре «СЭ».

Сочинцы с 30 баллами располагаются на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» тренера Игоря Никитина находится на третьем месте с 49 очками на Западе.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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