Шайба Шалунова помогла «Локомотиву» победить «Сочи» в гостях

12 октября, 19:16
«Локомотив» добился гостевой победы над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе железнодорожников шайбы забросили Рушан Рафиков и Максим Шалунов. У «Сочи» отличился Сергей Попов.
«Барсы» потерпели третье поражение кряду. Команда Сергея Зубова располагается на 11-м месте в таблице Западной конференции с 11 очками. «Локомотив» лидирует, имея в активе 26 баллов.
В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Куньлунем» 18 октября, а «Локомотив» 14-го числа встретится на выезде с «Витязем».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Рафиков — 2 (Ульев, Бут), 10:38 — 0:1. Шалунов — 6 (бол., Березкин, Каюмов), 27:18 — 0:2. Попов — 6 (бол., Тянулин, Чебыкин), 33:10 — 1:2.
Вратари: Иванов (57:36 — 59:12, 59:22) — Исаев.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 23 (5+6+12) — 29 (12+12+5).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
12 октября. Сочи. ДС Большой.
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|Трактор
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|Автомобилист
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|3
|Сибирь
|15
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|4
|Нефтехимик
|15
|7
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|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
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|12
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|Авангард
|15
|5
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|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
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Шабанов Максим
Трактор
|14
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|15
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
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Петан Ник
Ак Барс
|12
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11