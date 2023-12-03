«Локомотив» в овертайме обыграл «Сочи»

«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У ярославской команды в основное время голы забили Ярослав Лихачев и Сергей Андронов. У хозяев отличились Джереми Бракко и Марат Хуснутдинов, который также сделал результативную передачу в этой встрече. Победный гол в овертайме на счету Рушана Рафикова.

Матч между командами, который прошел 1 декабря, завершился победой сочинского клуба со счетом 2:0.

«Локомотив» с 51 очком после 37 игр занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» 31 очко в 38 встречах и 10-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хуснутдинов — 5 (Мачулин, Перевалов), 3:34 — 1:0. Лихачев — 9 (Алексеев), 15:40 — 1:1. Бракко — 6 (Перевалов, Хуснутдинов), 37:53 — 2:1. Андронов — 5 (бол., Сергеев, Чехович), 47:00 — 2:2. Рафиков — 4, 60:07 — 2:3.

Вратари: Бердин — Бочаров.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 27 (11+11+5+0) — 53 (14+13+25+1).

Судьи: Бирин, Сергеев.

3 декабря. Сочи. ДС Большой. 4088 зрителей