«Сочи» сыграет с «Локомотивом» в рамках регулярном чемпионата КХЛ 12 октября

«Сочи» и «Локомотив» сыграют в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 12 октября. Игра состоится во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский».

Команда из Сочи набрала 11 очков и занимает последнее место в Западной конференции. Железнодорожники с 24-ю баллами возглавляют Запад.

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