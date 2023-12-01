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Сегодня, 18:30

«Сочи» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сочи» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 1 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Сагадеев (ХК «Сочи»).
Фото ХК «Сочи»
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«Сочи» на своем льду примет «Локомотив» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 1 декабря, в пятницу. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало запланировано на 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime, также трансляция будет доступна на официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (платно, подписка).

Команда Дмитрия Кокорева набрала 30 очков и занимает 10 место в Западной конференции. Ярославский клуб с 47 баллами располагается на 3-й строчке «Запада».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ФК Сочи
ХК Локомотив (Ярославль)
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