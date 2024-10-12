«Сочи» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» добился гостевой победы над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе железнодорожников шайбы забросили Рушан Рафиков и Максим Шалунов. У «Сочи» отличился Сергей Попов.