Сегодня, 20:05
«Сочи» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Сочи 3 января и завершилась победой гостей — 3:2 ОТ.
Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
После 47 матчей «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 65 очков. «Сочи» находится на последнем месте «Запада» (34 очка в 47 играх).
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».