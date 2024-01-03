Видеотрансляция матча КХЛ «Сочи» — «Металлург» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

3 января «Сочи» дома во дворце спорта «Большой» примет магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Сочи» — «Металлург» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Сочинцы с 33 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» тренера Андрея Разина находится на первой строчке на «Востоке» с 63 баллами.

Ознакомиться с расписанием и результатами игр КХЛ 3 января можно по ссылке на сайте «СЭ».

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