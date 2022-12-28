«Нефтехимик» на выезде победил «Сочи»

«Нефтехимик» на выезде победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

В составе нижнекамского клуба забивали Вячеслав Лещенко, Андрей Чивилев, Андрей Белозеров и Илья Федотов.

«Сочи» с 18 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Нетфехимик» с 41 очков — на 10-й строчке Востока.

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«Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Лещенко — 11 (мен., Митякин), 6:40 — 0:1. Чивилев — 9 (мен.), 7:22 — 0:2. Белозеров — 6 (бол., Камара, Лещенко), 17:56 — 0:3. Федотов — 9 (Галимов, Шафигуллин), 46:43 — 0:4.

Вратари: Третьяк (Плешков, 20:00) — Тихомиров.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 15 (7+4+4) — 35 (12+14+9).

Судьи: Бирин, Гофман.

28 декабря. Сочи. ДС Большой.