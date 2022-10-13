«Сочи» дома в овертайме проиграл «Нефтехимику»

«Сочи» на своем льду уступил «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:5 ОТ.

У «Сочи» голы на счету Артема Николаева, Андрея Алтыбармакяна, Никиты Попугаева и Артура Тянулина. У «Нефтехимика» отличились Евгений Кашников, Вячеслав Лещенко (дубль), Андрей Чивилев, на первой минуте овертайма победный гол забил Кирилл Воробьев.

Сочинцы продолжают идти последними в Западной конференции (9 очков). Нижнекамцы занимают девятое место в Восточной конференции (15 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Николаев — 4 (Алтыбармакян), 1:17 — 1:0. Алтыбармакян — 3 (Николаев, Феоктистов), 2:56 — 2:0. Кашников — 1 (Назаров, Чивилев), 4:14 — 2:1. Лещенко — 6 (Сидоров), 6:35 — 2:2. Чивилев — 4 (Белозеров), 11:11 — 2:3. Стальнов — 1 (Александров, Юзбашян), 32:04 — 3:3. Тянулин — 4 (Феоктистов, Алтыбармакян), 50:32 — 4:3. Лещенко — 7 (Сидоров, Порядин), 58:31 — 4:4. Воробьев — 1 (Митякин), 60:10 — 4:5.

Вратари: Третьяк — Тихомиров.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 25 (11+7+7+0) — 46 (17+9+18+2).

Судьи: Раминг, Соин.

13 октября. Сочи. ДС Большой.