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Сегодня, 13:43

«Сочи» обменяет Бердина в «Авангард» на четырех игроков

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Бердин.
Фото ХК «Сочи»
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Как стало известно «СЭ», голкипер Михаил Бердин в ближайшее время будет обменян из «Сочи» в «Авангард».

По нашей информации, сочинцы в результате этой сделки получат нападающего Дениса Венгрыжановского, защитника Тимура Кола, а также вратаря Никиту Подлягина. Также в систему «леопардов» переедет форвард 2007 года рождения Егор Привалов.

В прошедшем сезоне 26-летний Бердин отыграл 50 матчей за «Сочи». Его средний процент отраженных бросков составил 91,1.

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета СКА. Всего в КХЛ он провел 83 встречи.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сочи
Михаил Бердин
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