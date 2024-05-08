«Сочи» обменяет Бердина в «Авангард» на четырех игроков

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Как стало известно «СЭ», голкипер Михаил Бердин в ближайшее время будет обменян из «Сочи» в «Авангард».
По нашей информации, сочинцы в результате этой сделки получат нападающего Дениса Венгрыжановского, защитника Тимура Кола, а также вратаря Никиту Подлягина. Также в систему «леопардов» переедет форвард 2007 года рождения Егор Привалов.
В прошедшем сезоне 26-летний Бердин отыграл 50 матчей за «Сочи». Его средний процент отраженных бросков составил 91,1.
Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета СКА. Всего в КХЛ он провел 83 встречи.