2 ноября, 17:10

«Сочи» обменял защитника Орлова в «Сибирь»

Алина Савинова

Защитник «Сочи» Михаил Орлов стал игроком «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Клубы совершили обмен, в результате которого южане получили денежную компенсацию. Контракт «Сибири» с 33-летним игроком рассчитан до конца сезона.

Орлов с 2018 года выступал за «Торпедо», в прошедшее межсезонье он присоединился к «Сочи». На счету защитника 2 (1+1) очка в 10 матчах за сочинцев в FONBET Чемпионате КХЛ-2025/26.

Всего в КХЛ Орлов провел 433 игры, отметившись 29 заброшенными шайбами и 52 голевыми передачами.

Источник: https://t.me/hockeyclubsibir/20041
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Сочи
