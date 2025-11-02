«Сочи» обменял защитника Орлова в «Сибирь»

2 ноября, 17:10
Защитник «Сочи» Михаил Орлов стал игроком «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Клубы совершили обмен, в результате которого южане получили денежную компенсацию. Контракт «Сибири» с 33-летним игроком рассчитан до конца сезона.
Орлов с 2018 года выступал за «Торпедо», в прошедшее межсезонье он присоединился к «Сочи». На счету защитника 2 (1+1) очка в 10 матчах за сочинцев в FONBET Чемпионате КХЛ-2025/26.
Всего в КХЛ Орлов провел 433 игры, отметившись 29 заброшенными шайбами и 52 голевыми передачами.