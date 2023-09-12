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Сегодня, 14:47

«Сочи» объявил о переходе Мичкова из СКА на правах аренды

Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru
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Нападающий СКА Матвей Мичков будет выступать за «Сочи» на правах аренды, сообщается на официальном сайте южного клуба. Об этом ранее писал «СЭ».

Арендное соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Мичков уже играл на правах аренды за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.

Матвей Мичков. Мичков — опять в «Сочи»! Ротенберг отпустил топ-юниора в аренду

Матвей Мичков
ХК СКА
ХК Сочи
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