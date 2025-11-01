«Сочи» объявил о подписании контракта с Самсоновым

Голкипер Илья Самсонов стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года. Ранее права на Самсонова в КХЛ принадлежали «Металлургу».

— Илья Самсонов был одним из самых ценных лотов на трансферном рынке среди вратарей. Наш основной вратарь Павел Хомченко получил травму и его сроки восстановления займут еще несколько недель. Команде было необходимо усилить нашу вратарскую бригаду. Илья — опытный вратарь, выступал на международной арене в составе сборной России, шесть лет провел в НХЛ. Мы верим, что Самсонов поможет команде преодолеть временные трудности, — сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило.

В прошедшем сезоне Самсонов выступал за «Вегас» в НХЛ. Он провел 29 матчей в регулярном чемпионате с процентом сейвов 89.08. Также Самсонов ранее играл в «Вашингтоне» и «Торонто».