«Сочи» обыграл «Авангард» на Sochi Hockey Open

Сегодня, 22:00
«Сочи» в основное время одержал победу над «Авангардом» на турнире Sochi Hockey Open — 3:1.
Голами за сочинцев отметились Михал Криштоф, Борна Рендулич и Кирилл Петьков. За омичей отличился Либор Шулак.
После окончания основного времени команды сыграли овертайм, который завершился без забитых шайб.
В серии буллитов точнее оказались игроки «Авангарда». Единственный раз ворота поразил Дмитрий Соколов.
Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Криштоф — 1 (Корягин, Аляев), 32:16 — 1:0. Рендулич — 2 (бол., Попов, Грэм), 47:46 — 2:0. Петьков — 1 (Аляев), 48:55 — 3:0. Шулак — 1 (бол., Игумнов), 51:45 — 3:1.
Вратари: Третьяк — Мишуров (59:24).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 37 (14+12+11) — 38 (12+15+11).
Судьи: Беляев, Оленин.
4 августа. Сочи.