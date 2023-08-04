«Сочи» обыграл «Авангард» на Sochi Hockey Open

«Сочи» в основное время одержал победу над «Авангардом» на турнире Sochi Hockey Open — 3:1.

Голами за сочинцев отметились Михал Криштоф, Борна Рендулич и Кирилл Петьков. За омичей отличился Либор Шулак.

После окончания основного времени команды сыграли овертайм, который завершился без забитых шайб.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Авангарда». Единственный раз ворота поразил Дмитрий Соколов.

Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Криштоф — 1 (Корягин, Аляев), 32:16 — 1:0. Рендулич — 2 (бол., Попов, Грэм), 47:46 — 2:0. Петьков — 1 (Аляев), 48:55 — 3:0. Шулак — 1 (бол., Игумнов), 51:45 — 3:1.

Вратари: Третьяк — Мишуров (59:24).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (14+12+11) — 38 (12+15+11).

Судьи: Беляев, Оленин.

4 августа. Сочи.