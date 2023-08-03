«Сочи» одержал победу над сборной России U23 на турнире Sochi Hockey Open

Сегодня, 22:40
«Сочи» со счетом 2:1 в основное время обыграл сборную России U23 на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Голы в сочинской команде забили Борна Рендулич и Кирилл Рассказов. За сборную заброшенной шайбой отметился Дмитрий Бучельников.
После матча команды приняли решение сыграть овертайм, а потом пробить буллиты. В дополнительное время Никита Буруянов забил за национальную команду. В серии пенальти точнее оказались игроки сборной России — 2:0.
В следующем матче турнира «Сочи» сыграет с «Авангардом» 4 августа, сборная России встретится с «Адмиралом» 5 августа.
Хоккей
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Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — Россия — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Рендулич — 1 (Криштоф, Гараев), 11:58 — 1:0. Бучельников — 1 (Никонов), 21:49 — 1:1. Рассказов — 1 (Тянулин, Шиксатдаров), 24:05 — 2:1.
Нереализованный буллит: Николаев (Сочи), 1:33 (Вратарь).
Вратари: Бердин — Николаев (59:34 — 59:37).
Штраф: 18 — 8.
Броски: 29 (7+8+14) — 35 (11+17+7).
3 августа. Сочи. ДС Большой. 4753 зрителя.