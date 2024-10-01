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«Сочи» победил «Северсталь» и прервал серию из 5 поражений

Динамо М — ЦСКА: результат матча КХЛ 1 октября 2024
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«Сочи» дома обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил защитник сочинцев Джесси Грэм.

«Сочи» (6 очков) одержал первую победу за 5 матчей и занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (12) находится на 7-й строчке.

Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ

Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Грэм — 4 (Чебыкин, Тянулин), 35:11 — 1:0.
Вратари: Заврагин — Самойлов (57:39 — 57:47, 58:35).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (6+10+8) — 36 (13+12+11).
Судьи: Васильев, Кочетов.
1 октября. Сочи. ДС «Большой».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи

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