«Сочи» подписал контракт с 19-летним вратарем Тулиновым

«Сочи» подписал двусторонний контракт с вратарем Никитой Тулиновым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 19-летним игроком будет действовать до 30 апреля 2024 года. Подготовку к новому сезону голкипер начнет в составе основной команды.

Тулинов является воспитанником московского хоккея, занимался в школах «Янтарь», «Белые Медведи» и «Северная звезда». Профессиональную карьеру вратарь начал в шестнадцатилетнем возрасте в команде «Сибирские снайперы».

В МХЛ он сыграл 69 матчей, одержал 14 побед, процент отраженных бросков 91,3, коэффициент надежности 3,15.