«Сочи» продлил контракт с Мокрушевым до 2026 года

«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Данилом Мокрушевым.

Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

«Желаем Данилу Мокрушеву больших успехов вместе с «Сочи»!» — говорится в заявлении клуба.

Мокрушев присоединился к «Сочи» перед стартом нынешнего сезона и дебютировал в КХЛ. Он провел 28 матчей за «леопардов», набрав 5 (1+4) очков при среднем игровом времени 17 минут 45 секунд.

Южная команда с 27 очками после 37 игр занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.