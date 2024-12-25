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Сегодня, 12:39

«Сочи» продлил контракт с Мокрушевым до 2026 года

Алина Савинова
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«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Данилом Мокрушевым.

Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

«Желаем Данилу Мокрушеву больших успехов вместе с «Сочи»!» — говорится в заявлении клуба.

Мокрушев присоединился к «Сочи» перед стартом нынешнего сезона и дебютировал в КХЛ. Он провел 28 матчей за «леопардов», набрав 5 (1+4) очков при среднем игровом времени 17 минут 45 секунд.

Южная команда с 27 очками после 37 игр занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
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