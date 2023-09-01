«Сочи» расторг контракт с Бердюковым

Защитник «Сочи» Георгий Бердюков покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

32-летний россиянин присоединился к «Сочи» в мае 2023 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча за «Амур», в которых забил два гола.