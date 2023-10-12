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Сегодня, 14:12

«Сочи» расторг контракт с защитником Аляевым

Алина Савинова
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«Сочи» расторг контракт с защитником Артемом Аляевым, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник перешел в сочинскую команду в мае 2023 года. Его соглашение было рассчитано на два года. В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 28-летний хоккеист принял участие в семи матчах, проводя в среднем на льду 16 минут 41 секунду при показателе полезности «+1».

Ранее Аляев выступал за «Амур», «Торпедо», рижское «Динамо», «Спартак», «Ладу» и другие команды.

«Сочи» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 21 очко за 16 игр.

Источник: https://t.me/sochihc/10482
Артем Аляев
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
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